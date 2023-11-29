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Латвия
Земельные участки
Курземе
Земельные участки в Курземе, Латвия
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Dizliepas, Латвия
64 000 м²
Статус имущества - приватизировано, зарегистрировано в земельной книге. Территория - oзеро б…
€192,000
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Земельные участки
Kaltene, Латвия
7 000 м²
Заголовок - Уникальная возможность купить выгодно. Статус имущества - зарегистрировано в зем…
€70,000
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Земельные участки
Mersrags, Латвия
€75,000
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Земельные участки
Талси, Латвия
20 000 м²
Предлагается новоиспеченные лес, Rojas волости, в Талсинском районе, в Калтене на море, в со…
€20,000
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Земельные участки
Броцени, Латвия
Территория - доступ на грузовом транспорте
€85,000
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Земельные участки
Jaunciems, Латвия
14 400 м²
Продают земельный участок площадью 1.44 га, до берега моря 50м, ацфалтированная дорога до уч…
€120,000
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Земельные участки
Лапмежциемс, Латвия
35 200 м²
Продают земельный участок площадью 3.52 га в Лапмезциемц, до берега моря 140 м. До центра г.…
€900,000
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Земельные участки
Бигауньциемс, Латвия
10 435 м²
Продают земельный участок площадью 1.04 га в центре Лапмежциемс, до берега моря 112м, хороша…
€630,000
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Земельные участки
Lauciene, Латвия
120 000 м²
Продают недвижимость 12.05 га, которая состоит из 3,6 га леса и гравий карьера.Имущество нах…
€245,000
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Земельные участки
gibuli, Латвия
160 000 м²
Продают земельный участок сельскохозяйственного назначения. 10 га земельного участка - необработаны
€40,000
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Земельные участки
Гробиня, Латвия
4 390 м²
€28,000
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Земельные участки
edole, Латвия
35 100 м²
Продаётся Песчано-гравийный карьер 3.51 h, Имеется паспорт месторождения полезных ископаемых…
€55,000
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Земельные участки с подъездными путями
Лиепая, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Павилостский край, Латвия
Экологически чистое место вдали от города, рядом с природным парком Зиемупе.В окрестностях т…
€940,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки у моря
Engures novads, Латвия
Эксклюзивная земельная собственность в совершенно особенном месте, отличающемся от своей уни…
€880,000
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Земельные участки с подвалом
Engures novads, Латвия
Площадь земельного участка: 2279 м. кв. Площадь застройки: 867.4 м. кв. Этажность: 2.5 этажа…
€400,000
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Земельные участки
Лиепая, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок на улице Турайдас, рядом с улицей Йомас. Пл…
€490,000
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Земельные участки 65 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лапмежциемс, Латвия
65
1 800 м²
2/2
Предлагаем уникальный участок площадью 8.2 гектара. На участке функционирует гостиница ( 180…
€500,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Engures novads, Латвия
Предлагаем на продажу эксклюзивную недвижимость в элитном районе Латвии между рыбацками посё…
€880,000
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