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Земельные участки в Цесисский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Ridzene, Латвия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Ridzene, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€180,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Земельные участки в Цесис, Латвия
Земельные участки
Цесис, Латвия
Отличное приобретение для бизнеса и инвестиций.Отличный участок земли в центре Юрмалы и всег…
€580,000
в месяц
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Realting.com
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