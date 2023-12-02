Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Цесисский край
  5. Квартиры

Квартиры в Цесисский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с Spalni в Цесис, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Цесис, Латвия
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Этаж 6/7
Дизайнерская квартира с двумя террасами 200 кв.м.Единственная квартира, имеющая выход на кры…
€920,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
€124,600
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
€117,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
€119,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с двором
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
€113,400
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Цесисский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти