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Доходные дома в Беверинский край, Латвия

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1 объект найдено
Доходный дом в Беверинский край, Латвия
Доходный дом
Беверинский край, Латвия
Площадь 8 200 м²
Коммерческое здание, которое может быть преобразовано в гостиницу, многоквартирный жилой дом…
€350,000
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