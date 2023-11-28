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Коммерческая недвижимость в Беверинский край, Латвия

2 объекта найдено
Доходный дом в Беверинский край, Латвия
Доходный дом
Беверинский край, Латвия
Площадь 8 200 м²
Коммерческое здание, которое может быть преобразовано в гостиницу, многоквартирный жилой дом…
€350,000
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Инвестиционная 79 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Беверинский край, Латвия
Инвестиционная 79 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Беверинский край, Латвия
Комнаты 79
Площадь 4 495 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу участок земли с согласованным проектом строительства многоквартирного …
€1,50 млн
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