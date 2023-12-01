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Земельные участки в Бауский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Бауска, Латвия
Земельные участки
Бауска, Латвия
Продается земельный участок площадью 2045 м2 под частную застройку. На участке есть городски…
€120,000
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