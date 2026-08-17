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Коммерческая недвижимость в Bauskas novads, Латвия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 927 м² в Иецавская волость, Латвия
Коммерческое помещение 2 927 м²
Иецавская волость, Латвия
Площадь 2 927 м²
Количество этажей 2
Продажа завода по производству булыжника и ЖБИ. Завод укомплектован всем необходимым оборудо…
$1,16 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Codes pagasts, Латвия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Codes pagasts, Латвия
Площадь 1 000 м²
Продаётся действующее производство по изготовлению брусчатки. Объект полностью готов к работ…
$398,179
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