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Жильё в Бауский край, Латвия

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Дом 6 комнат
Кримулдский край, Латвия
Число комнат 6
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
$98,579
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 16 м²
Этаж 6/7
$70,315
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
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Площадь 500 м²
Просторная вилла в Юрмале, в районе Булдури, с собственным выходом на пляж. Вилла расположен…
$1,62 млн
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/7
$107,095
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Яунмарупе, Латвия
Дом 5 комнат
Яунмарупе, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
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$697,739
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Кулдига, Латвия
Дом 4 комнаты
Кулдига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
$106,161
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 374 м²
Шикарная 4х комнатная квартира - пентхаус c просторной террасой в Юрмале, расположен всего в…
$1,07 млн
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 6/7
$81,132
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 8/11
$75,775
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 6/7
$70,315
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 6/7
$113,585
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 6/7
$91,950
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu

Параметры недвижимости в Бауский край, Латвия

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