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Жильё в Balvu novads, Латвия

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Виляка, Латвия
Квартира 5 комнат
Виляка, Латвия
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Этаж 3/5
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…
$267,907
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Параметры недвижимости в Balvu novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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