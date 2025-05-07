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Дома с террасой в Баложах, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Баложи, Латвия
Дом 6 комнат
Баложи, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Energy efficient 2-storey family home with a convenient layout and large plot of land. En…
$289,381
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