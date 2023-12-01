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Земельные участки в Балдонский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Baldones pagasts, Латвия
Земельные участки
Baldones pagasts, Латвия
Площадь 45 000 м²
Продают индустриальный земельный участок площадью 4.5 hа. На участке есть водяная скважина 1…
€135,000
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