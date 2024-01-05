Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Коммерческая
  4. Бабитский край
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Бабитский край, Латвия

коммерческая недвижимость
5
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис в Бабитский край, Латвия
Офис
Бабитский край, Латвия
Площадь 1 358 м²
Этаж 1/1
Помещения изолированы, проходы имеют отдельный вход, помещения удобно разделены на три. На о…
€850,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
Перейти