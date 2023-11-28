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Виллы в Аматский край, Латвия

Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Livi, Латвия
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Livi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Бревенчатый дом в светлых тонах, свежий и стильный. Экологичный и здоровый образ жизни. Особ…
€593,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu, с модемом в Аматский край, Латвия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu, с модемом
Аматский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
€580,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Аматский край, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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