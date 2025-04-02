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Земельные участки в Айзпутский край, Латвия

2 объекта найдено
Участок земли в Kalvene, Латвия
Участок земли
Kalvene, Латвия
Площадь 485 000 м²
$363,605
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Участок земли в Айзпуте, Латвия
Участок земли
Айзпуте, Латвия
Площадь 18 180 м²
$110,761
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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