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Дома в Айзпутский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Kazdanga, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Kazdanga, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 6.24 га и трех зданий. Котел отопления, …
€178,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Айзпутский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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