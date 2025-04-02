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Доходные дома в Айзпутский край, Латвия

Доходный дом Удалить
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1 объект найдено
Доходный дом 2 032 м² в Kazdanga, Латвия
Доходный дом 2 032 м²
Kazdanga, Латвия
Площадь 2 032 м²
$139,850
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Агентство
Tribus Realty
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