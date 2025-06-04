Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Адажский
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Адажском, Латвия

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Alderi, Латвия
Таунхаус
Alderi, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Продаем танхаус с полной отделкой в Алдери, Адажской волости. Есть готовая оценка недвижимос…
$303,240
Оставить заявку
Таунхаус в Carnikavas pagasts, Латвия
Таунхаус
Carnikavas pagasts, Латвия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Предлагаем новый рядный дом в Калнгале. В доме 3 этажа общей площадью 220 м², также 842 м² з…
$343,291
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Адажском, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти