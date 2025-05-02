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Производственные здания в Адажском, Латвия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 380 м² в Eimuri, Латвия
Производство 380 м²
Eimuri, Латвия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Продаётся идеальное хозяйство 3, 2 Гектара в перспективной зоне развития между Адажи и Царни…
$318,379
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Производство 1 864 м² в Carnikavas pagasts, Латвия
Производство 1 864 м²
Carnikavas pagasts, Латвия
Площадь 1 864 м²
Этаж 1/1
Предлагаем одноэтажное производственное или складское помещение совмещенное с небольшим офис…
$1,02 млн
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