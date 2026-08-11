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Кондо в Вьентьян, Лаос

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1 объект найдено
Кондо в Вьентьян, Лаос
Кондо
Вьентьян, Лаос
Заголовок: Сертифицированные инвестиции Opportunity: 18-этажный проект Condo с 3 этажами3 эт…
$12,00 млн
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Параметры недвижимости в Вьентьян, Лаос

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