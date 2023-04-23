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Земельные участки с видом на море в ОАЭ

2 объекта найдено
Земельные участки в Абу-Даби, ОАЭ
Земельные участки
Абу-Даби, ОАЭ
€ 11,673,292
Al Reem Island - это проект мирового класса, включающий в себя несколько жилых, коммерческих…
Земельные участки в ОАЭ, ОАЭ
Земельные участки
ОАЭ, ОАЭ
14 184 м²
€ 25,880,000
Жилой участок для продажи. Большой участок. Премиальное местоположение. Отлично подходит для…
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