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Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Tairove Settlement Council
Земельные участки в Tairove Settlement Council, Украина
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14 объектов найдено
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Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 65,742
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 29,328
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 29,328
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат
50 м²
1/1 Этаж
€ 42,915
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
900 м²
1/1 Этаж
€ 255,665
№5103. . . Предлагаем к продаже участок, прямоугольной формы, 14 ст. Лю…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 55,845
№3714. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариан…
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 55,845
№3685. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая под строительст…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 200,880
№3612. . . Предлагаем к продаже участок в жилом массиве "Дайберг". Обща…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 27,393
№3574. . . Предлагаем к продаже участок в Царском селе. Общая площадь 2…
Земельные участки 1 комната
Таирово, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 15,523
№3538. . . Продаётся участок в пгт Таирова на ул. Вишневая. Общая площа…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 12,783
№2780. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Земельные участки
Таирово, Украина
€ 14,609
Предлагается к продаже земельный участок 6 соток, 30м фасад Институт Таирова, кооператив "Та…
Земельные участки
Таирово, Украина
€ 22,827
кооператив " Таир". Все коммуникации проплачены, гос. акт. Второй ряд от дороги. Код: 1991
Земельные участки 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
50 м²
€ 59,351
На участке одноэтажный дом 50 кв.м., гор. канализация, электричество. Подъезд асфальтиров…
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