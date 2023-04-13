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Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Купить земельный участок в Odeskiy rayon, Украина
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50 объектов найдено
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Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 65,470
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 29,207
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 29,207
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат
50 м²
1/1 Этаж
€ 42,737
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 10,912
8183. . . Предлагаем к продаже земельный участок в 20 минутах езды от О…
Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
1 Количество комнат
11 365 м²
1/1 Этаж
€ 1,545,820
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
Земельные участки 1 комната
Холодная Балка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 126,394
№5579. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Ба…
Земельные участки 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат
1 700 м²
1/3 Этаж
€ 754,724
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонта…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
900 м²
1/1 Этаж
€ 254,606
№5103. . . Предлагаем к продаже участок, прямоугольной формы, 14 ст. Лю…
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 971,139
№4528. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок в р-не рынка…
Земельные участки 1 комната
Новые Беляры, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 545,584
№3871. . .Предлагаем к продаже участок рядом с Южным портом в пос. Беля…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 55,613
№3714. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариан…
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 55,613
№3685. . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая под строительст…
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 159,129
№3638. . . Продам участок на берегу моря на ул. Набережная. Общая площа…
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 129,458
№3623. . .Предлагаем к продаже участок в элитном коттеджном поселке "С…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 200,047
№3612. . . Предлагаем к продаже участок в жилом массиве "Дайберг". Обща…
Земельные участки 1 комната
Сухой Лиман, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 72,744
№3597. . . Продаётся участок 20 соток на Сухом Лимане под строительство…
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 25,461
№3577. . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилим…
Земельные участки 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 27,279
№3574. . . Предлагаем к продаже участок в Царском селе. Общая площадь 2…
Земельные участки 1 комната
Таирово, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 15,458
№3538. . . Продаётся участок в пгт Таирова на ул. Вишневая. Общая площа…
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 12,730
№3527. . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилим…
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 12,730
№3520. . . Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка. Общая площа…
Земельные участки 1 комната
Мариновка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 9,093
№3517. . . Продаю участок под строительство жилого дома в с. Мариновка …
Земельные участки 1 комната
Протопоповка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 6,365
№3509. . . Предлагаем к продаже замечательный участок, правильной формы…
Земельные участки 1 комната
Выгода, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 3,637
№3499. . . . Продам участок в Выгоде. Общая площадь 6 соток. С прекрас…
Земельные участки 1 комната
Фонтанка, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 54,558
№3309. . . Предлагаем к продаже фасадный участок в Фонтанке на ул. О. К…
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 250,059
№3304. . .Предлагаем к продаже фасадный участок в р-не Клеверного моста…
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 598,323
№3303. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 709,531
№3302. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
Земельные участки 3 комнаты
Сухой Лиман, Украина
3 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 11,821
№3216. . . Предлагается прекрасный участок прямоугольной формы на ул. Т…
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