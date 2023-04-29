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Земельные участки с видом на море в Одесская область, Украина

19 объектов найдено
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 260,623
Участок под застройку, 4 сотки, первая линия, без подъезда. Ширина пешеходной дорожки 2 м. Г…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 26,961
Панорамный вид на море и лиман. Электричество и водопровод заведены, газ по улице. Расположе…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 8,987
Все коммуникации рядом, застроенный район, асфальтированный подъезд, вид на море и лиман
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 107,844
Великолепный вид на море и лиман, асфальтированный подъезд
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 35,948
Совиньон-3, коопертив Румб, участок во втором ряду от моря, великолепный панорамный вид на …
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 35,948
вид на море и на лиман!!!!!!!!!!
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 22,468
Участок на морской стороне, в непосредственной близости к морю, расстояние до моря 250 метро…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 8,987
ОТЛИЧНОЕ МЕСТО НА ВОЗВЫШЕННОСТИ, ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА МОРЕ И НА ЛИМАН, РЯДОМ КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 24,265
ОТЛИЧНОЕ МЕСТО НА ВОЗВЫШЕННОСТИ, ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА МОРЕ И НА ЛИМАН, АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ ПОДЪЕЗД…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 22,468
Участок правильной формы 25х40 м (10 соток) + 2 сотки придомовой территории. Госакт. Новый в…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 16,177
На участке недостроенное строение, есть колодец, Свет, вода, газ по улице. Застроенный район…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 206,701
Земельный участок в Лесках 1 линия от моря. Участок правильной формы 55*21м. Шикарное место …
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 170,753
На участке закончен нулевой цикл, есть проэкт на дом, разрешение на строительство, строитель…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 26,961
Участок 11 соток. Огорожен, свет ,вода, газ по участку . Первая линия от лимана, панорамный …
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 2,247
Участок в охраняемом посёлке Фреш Таун в посёлке Новая Дофиновка. Вид на море и лиман. Есть …
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 89,870
Участок правильной формы. Закрытая охраняемая территория. Близкая доступность к морю. Участо…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 197,714
Широкий фасад, вид на море, широкий подъезд, делимый, свет, вода, газ на участке, летний дом…
Земельные участки в Одесса, Украина
Земельные участки
Одесса, Украина
€ 674,025
Каролино Бугаз, великолепный эксклюзивный фасадный участок земли на возвышенности на берегу …
Земельные участки 4 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 147 м²
€ 179,740
современная дача на Каролино-Бугазе, ст. Нагорная, элитный кооператив на побережье Черного м…
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