Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область

Земельные участки в Одесская область, Украина

1 275 объектов найдено
Земельные участки 5 комнат в Одесса, Украина
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 89,870
13758. Продам участок 14 соток земли в Суворовском районе Участок наход…
Земельные участки 5 комнат в Одесса, Украина
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 55,719
10763 . . . Предлагается к продаже земельный участок в Черноморке. Обща…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 49,429
15756. Продам участок 4 сотки в районе Кинотеатра Родина. Огорожен высо…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 359,480
14816 Продам участок 15 соток вместе с юридической фирмой. На участке п…
Земельные участки 3 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 166,260
14681. Продам участок 2 сотки в районе Французского Бульвара. Закрытый …
Земельные участки 4 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 91 м² 1/1 Этаж
€ 268,711
14680. Предлагаем к покупке земельный участок в Аркадии. Общей площадью…
Земельные участки 3 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 50,327
14336 Продам участок с домом под реконструкцию или ремонт. На участке п…
Земельные участки 3 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 64,706
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
Земельные участки 5 комнат в Одесса, Украина
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 404,415
13462 Предлагается к продаже участок с недостроенным домом в коттеджном…
Земельные участки 6 комнат в Одесса, Украина
Земельные участки 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 1 400 м² 1/2 Этаж
€ 817,817
12262. Помещение с участком на Водопроводной. Общая площадь 1400 кв.м. …
Земельные участки 3 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 51,226
12248 Дом в ветхом состоянии. Под реконструкцию или ремонт. Возможно с…
Земельные участки 2 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 62,909
11174 Предлагаю к продаже участок 2,5 сотки в отличном районе. Фасад 6 …
Земельные участки 2 комнаты в Затока, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Затока, Украина
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 35,948
11025 Предлагаю к продаже участок 6 соток в Затоке расположенную в пре…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 629 м² 1/1 Этаж
€ 602,129
10116. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок вблизи Центр…
Земельные участки 3 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 77,648
10068 Участок 5 соток земли на Фонтане. На участке расположен комплек…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 539,220
10010. . . Предлагаем к продаже складская территория в р-не магазина Ид…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 202,208
9395. . . Предлагаем к продаже земельный участок на Таирова по ул. Дача…
Земельные участки 2 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 28,866
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 2 комнаты в Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 28,866
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 3 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 42,239
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 1 м² 1/1 Этаж
€ 89,870
8383 . . . В продаже ровный земельный участок в Авангарде. Общая площад…
Земельные участки 1 комната в Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 10,784
8183. . . Предлагаем к продаже земельный участок в 20 минутах езды от О…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 1 160 м² 1/2 Этаж
€ 548,207
7494 Предлагаем к продаже земельный участок со зданием на ближней Молда…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 8 630 м² 1/5 Этаж
€ 4,942,850
7059. . . Предлагаем к продаже земельный участок с капитальным зданием …
Земельные участки 1 комната в Великодолинское, Украина
Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
1 Количество комнат 11 365 м² 1/1 Этаж
€ 1,527,790
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
Земельные участки 2 комнаты в Одесса, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 166,260
№5692 Предлагаем к продаже участок на Таирова по ул. Костанди. Общая пл…
Земельные участки 1 комната в Холодная Балка, Украина
Земельные участки 1 комната
Холодная Балка, Украина
1 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 124,919
№5579. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Ба…
Земельные участки 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 1 700 м² 1/3 Этаж
€ 745,921
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонта…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 600 м² 1/2 Этаж
€ 449,350
№5467. . . Предлагаем к продаже участок со строением в Черноморке на у…
Земельные участки 1 комната в Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 600 м² 1/2 Этаж
€ 449,350
№5469. . . Предлагаем к продаже участок в Черноморке на ул. Крутоярская…
Realting.com
Перейти