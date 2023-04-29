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Земельные участки в Одесса, Украина
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1 223 объекта найдено
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Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 89,870
13758. Продам участок 14 соток земли в Суворовском районе Участок наход…
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 55,719
10763 . . . Предлагается к продаже земельный участок в Черноморке. Обща…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 49,429
15756. Продам участок 4 сотки в районе Кинотеатра Родина. Огорожен высо…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
200 м²
1/1 Этаж
€ 359,480
14816 Продам участок 15 соток вместе с юридической фирмой. На участке п…
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
98 м²
1/1 Этаж
€ 166,260
14681. Продам участок 2 сотки в районе Французского Бульвара. Закрытый …
Земельные участки 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
91 м²
1/1 Этаж
€ 268,711
14680. Предлагаем к покупке земельный участок в Аркадии. Общей площадью…
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
65 м²
1/1 Этаж
€ 50,327
14336 Продам участок с домом под реконструкцию или ремонт. На участке п…
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
190 м²
1/1 Этаж
€ 404,415
13462 Предлагается к продаже участок с недостроенным домом в коттеджном…
Земельные участки 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
1 400 м²
1/2 Этаж
€ 817,817
12262. Помещение с участком на Водопроводной. Общая площадь 1400 кв.м. …
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
65 м²
1/1 Этаж
€ 51,226
12248 Дом в ветхом состоянии. Под реконструкцию или ремонт. Возможно с…
Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 62,909
11174 Предлагаю к продаже участок 2,5 сотки в отличном районе. Фасад 6 …
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
629 м²
1/1 Этаж
€ 602,129
10116. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок вблизи Центр…
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
71 м²
1/1 Этаж
€ 77,648
10068 Участок 5 соток земли на Фонтане. На участке расположен комплек…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
1/1 Этаж
€ 539,220
10010. . . Предлагаем к продаже складская территория в р-не магазина Ид…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
220 м²
1/1 Этаж
€ 202,208
9395. . . Предлагаем к продаже земельный участок на Таирова по ул. Дача…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
1 м²
1/1 Этаж
€ 89,870
8383 . . . В продаже ровный земельный участок в Авангарде. Общая площад…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
1 160 м²
1/2 Этаж
€ 548,207
7494 Предлагаем к продаже земельный участок со зданием на ближней Молда…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
8 630 м²
1/5 Этаж
€ 4,942,850
7059. . . Предлагаем к продаже земельный участок с капитальным зданием …
Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
57 м²
1/1 Этаж
€ 166,260
№5692 Предлагаем к продаже участок на Таирова по ул. Костанди. Общая пл…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
600 м²
1/2 Этаж
€ 449,350
№5467. . . Предлагаем к продаже участок со строением в Черноморке на у…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
600 м²
1/2 Этаж
€ 449,350
№5469. . . Предлагаем к продаже участок в Черноморке на ул. Крутоярская…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
13 м²
1/1 Этаж
€ 79,086
№5296. . .Предлагаем к продаже участок в СК "Зеленый Мыс" на ул. Центра…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
330 м²
1/1 Этаж
€ 494,285
№5290. . . Предлагаем к продаже участок в р-не 16 ст. Б. Фонтана. Общая…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
183 м²
1/1 Этаж
€ 629,090
№5177. . .Предлагаем к продаже участок на ближней Молдаванке на ул. А. …
Земельные участки 50 комнат
Одесса, Украина
50 Количество комнат
2 040 м²
1/1 Этаж
€ 718,960
№4982. . . Комплекс сооружений площадью 2040 кв.м. расположенный на уч…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 116,831
№4492. . .Предлагаем к продаже земельный участок в оживленном месте на …
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 224,675
№4499. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок в оживленном…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
732 м²
1/1 Этаж
€ 206,701
№4491. Предлагаем к продаже участок в р-не Пересыпи на ул. А. Головатог…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 134,805
№3928. . . Предлагаем к продаже участок правильной формы на ул. Аэропор…
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
2 м²
1/1 Этаж
€ 190,524
№3857. . . Продается земельный участок на ул. Ореховая. Общая площадь 5…
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