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Земельные участки в Нерубайский сельский совет, Украина

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Нерубайское, Украина
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3304. . .Предлагаем к продаже фасадный участок в р-не Клеверного моста…
€260,553
Земельные участки 1 комната в Нерубайское, Украина
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3303. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
€623,431
Земельные участки 1 комната в Нерубайское, Украина
Земельные участки 1 комната
Нерубайское, Украина
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Этаж 1/1
№3302. . . Предлагаем к продаже фасадный участок по трассе Одесса-Киев …
€739,306
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