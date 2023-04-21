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Земельные участки в Николаевская область, Украина

1 объект найдено
Земельные участки в Koblivska silska teritorialna gromada, Украина
Земельные участки
Koblivska silska teritorialna gromada, Украина
€ 22,827
с. Морское от 50 соток до 1,5 га, 150 метров к морю, угловой, делимый, вокруг базы отдыха. …
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