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Земельные участки в Молодежненский сельский совет, Украина

5 объектов найдено
Земельные участки в Молодёжное, Украина
Земельные участки
Молодёжное, Украина
Площадь участка - 8,5 соток. Улица Набережная. Под строительство жилого дома. Все коммуникац…
€23,724
Земельные участки в Молодёжное, Украина
Земельные участки
Молодёжное, Украина
Участок расположен рядом с г.Черноморск, во втором ряду домов от дороги на Затоку. Общая пло…
€25,622
Земельные участки в Молодёжное, Украина
Земельные участки
Молодёжное, Украина
Площадь участка - 6,5 соток. Участок расположен по адресу Рублева 11 возле озера в коттеджно…
€12,336
Земельные участки в Молодёжное, Украина
Земельные участки
Молодёжное, Украина
с.Молодежное. Кооператив на берегу моря. Первая линия.  Закрытая, охраняемая территория. Газ…
€47,448
Земельные участки в Молодёжное, Украина
Земельные участки
Молодёжное, Украина
Общая площадь - 10 соток. Госакт под строительство жилого дома. Хороший подъезд. Все коммуни…
€7,592
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