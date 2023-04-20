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Земельные участки в Белгород-Днестровский район, Украина

1 объект найдено
Земельные участки 2 комнаты в Затока, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Затока, Украина
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 36,524
11025 Предлагаю к продаже участок 6 соток в Затоке расположенную в пре…
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