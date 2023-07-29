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Земельные участки в Мерсин, Турция

1 объект найдено
Земельные участки в Mut, Турция
Земельные участки
Mut, Турция
Площадь 1 517 м²
Участок земли в Эрдемли, Томюк. 16 км от моря. 532 м2 подходят под строительство. У…
€ 99,000
Realting.com
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