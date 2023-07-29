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Земельные участки с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

3 объекта найдено
Земельные участки в Alacam, Турция
Земельные участки
Alacam, Турция
Площадь 16 337 м²
Земля для Инвестиций на Окраине Улудага в Бурсе, Кестель. Большой участок с одним правовым т…
€ 418,000
Земельные участки в Alacam, Турция
Земельные участки
Alacam, Турция
Площадь 18 518 м²
Крупный Сельскохозяйственный Участок в Бурсе, Кестель. Сельскохозяйственный участок располож…
€ 470,000
Земельные участки в Ялова, Турция
Земельные участки
Ялова, Турция
Площадь 6 432 м²
Земля, Подходящая для Сельского Хозяйства, в Ялове. Земельный участок сельхознахначения нахо…
€ 260,000
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