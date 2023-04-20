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Земельные участки с видом на горы в Кемер, Турция

1 объект найдено
Земельные участки в Кемер, Турция
Земельные участки
Кемер, Турция
11 932 м²
€ 1,600,000
РАНЧ - ФЕРМ В АНТАЛИИ ( КЕМЕР-ДЕСТРИКТ ) Площадь участка: 11,932 м2 На сайте есть жилой до…
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