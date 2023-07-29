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Земельные участки с видом на море в Стамбул, Турция

1 объект найдено
Земельные участки в Karaburun Mahallesi, Турция
Земельные участки
Karaburun Mahallesi, Турция
Площадь 205 м²
Участок в Стамбуле с Разрешением на Застройку в 500 м от Моря. Участок с видом на море распо…
€ 145,000
Realting.com
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