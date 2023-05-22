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Земельные участки в Бурдур, Турция

1 объект найдено
Земельные участки в Callica, Турция
Земельные участки
Callica, Турция
€ 147,000
Земельный участок под засторойку, с садом и постройкой (садовый дом 38 м.кв.), расположен в …
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