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Купить земельный участок с бассейном в Анталья, Турция

1 объект найдено
Земельные участки 4 комнатыв Аланья, Турция
Земельные участки 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 149,000
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса в районе Кестель. Это зеленый район с м…
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