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Земельные участки с бассейном в Алания, Турция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Аланья, Турция
Земельные участки 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 212 м²
Этаж 4
€ 2,200,000
Представляем Вашему вниманию земельный участок в уникальном месте - на крепости Алании. Сама…
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