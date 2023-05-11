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Турция
Средиземноморский регион
Алания
Земельные участки с видом на горы в Алания, Турция
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27 объектов найдено
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Земельные участки
Аланья, Турция
1 050 м²
1/1
€ 374,000
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
Земельные участки
Аланья, Турция
5 780 м²
1/1
€ 3,041,100
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 219 м²
1/1
€ 1,122,000
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
Земельные участки
Аланья, Турция
2 180 м²
1/1
€ 1,661,700
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 176 м²
1/1
€ 1,100,000
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 200 м²
1/1
€ 692,400
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
Земельные участки
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1
€ 3,355,000
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
Земельные участки
Аланья, Турция
3 126 м²
1/1
€ 1,683,000
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 290 м²
1/1
€ 715,000
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
Земельные участки
Аланья, Турция
542 м²
1/1
€ 308,000
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
Земельные участки
Аланья, Турция
250 м²
1/1
€ 198,000
Земля в горной местности с электричеством и водой поблизости в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Ал…
Земельные участки
Yesiloez, Турция
1/1
€ 75,800
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 530 м²
1/1
€ 66,000
Живописное поле с прекрасным видом на море в ÜZÜMLÜРайон: Анталья, Аланья, ЮзюмлюВода и элек…
Земельные участки
Аланья, Турция
8 300 м²
1/1
€ 2,475,000
Земельный участок в престижном месте с шикарным видом в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, …
Земельные участки 2 комнаты
Аланья, Турция
2
4 860 м²
1/1
€ 154,000
Великолепная ферма с домиком 1+1 в ÇamlıcaРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаРасстояние до моря…
Земельные участки
Аланья, Турция
962 м²
1/1
€ 14,300
Земельный участок в ÜZÜMLÜРайон: Анталья, Аланья, ЮзюмлюНаходится в рамках поселения.#4276
Земельные участки
Аланья, Турция
3 000 м²
1/1
€ 122,200
Поле у дороги с водой и электричеством в ÜZÜMLÜ Район: Анталья, Аланья, ЮзюмлюОткрывается пр…
Земельные участки
Аланья, Турция
2 350 м²
1/1
€ 81,500
Земельный участок с водой и проведенным электричеством в ÜZÜMLÜ 2350 M2Район: Анталья, Алань…
Земельные участки
Аланья, Турция
2 827 м²
1/1
€ 825,000
Земельный участок в KARGICAK с прекрасной панорамойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстоян…
Земельные участки
Аланья, Турция
1 369 м²
2/2
€ 97,300
Дом на продажу в АланииРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПрекрасный отдельно стоящий дом на …
Земельные участки
Аланья, Турция
508 м²
1/1
€ 277,200
Земля под виллу в KARGICAK Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 4700Земля в …
Земельные участки
Аланья, Турция
1 286 м²
1/1
€ 121,000
Земля в Кестель 1286 M2Район: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 2200ВИД НА ЗАМОК ДО…
Земельные участки
Аланья, Турция
741 м²
1/1
€ 760,300
Участок с видом на море, город и природу. Район: Анталья, Аланья, ЧаршыУчасток 741м2. Базар …
Земельные участки
Аланья, Турция
5 682 м²
1/1
€ 57,100
Земля в GÜMÜŞGÖZÜ 5682 m2Район: Анталья, Аланья, ГюмюшгёзеРасстояние до моря: 20000ПОДХОДИТ …
Земельные участки
Tuerktas, Турция
2 800 м²
1/1
€ 65,860
Участок 2800м2 под ЗастройкуРайон: Анталья, Аланья, ТюркташРасстояние до моря: 25000 …
Земельные участки
Аланья, Турция
558 м²
1/1
€ 550,000
Участок в МАХМУТЛАРРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 3000МАХМУТЛАРУчасток…
Земельные участки
Алания, Турция
1 330 м²
€ 700,000
МЕСТА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: АЛАНИЯ & ndash; ГАЗИПАСХАУЧАСТОК 1: 664,98 М2PLOT 2: 6…
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