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Купить земельный участок с видом на море в Пхукет, Таиланд

19 объектов найдено
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 245,087
Потрясающий вид на вершину холма и море на залив Чалонг, идеальное место и размер участка дл…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Цена снижена до США $ 1 300 000! Пологий склон холма с широким панорамным видом на море 180 …
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,650,671
Высоко на живописном скалистом мысе с невероятным и беспрепятственным видом на море и горы, …
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 959,037
Всего 4 минут езды до пляжа Най Харн, и в зависимости от того, что построено, можно иметь ви…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,984,879
PAN6826: уникальная и редкая возможность приобрести большой участок земли на пляже для разви…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 279,719
Пологий участок с возможным видом на море в основном жилом районе в минуте ходьбы до Сой Сай…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,518,475
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
С высоты 67 кв. М, дающей вам великолепные закаты, освежающий вид на пышную зеленую долину в…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 759,237
Высоко на холмах Карона, наклонный участок, окруженный зрелыми деревьями и густой растительн…
Земельные участкив Патонг, Таиланд
Земельные участки
Патонг, Таиланд
€ 932,397
Живописная, пологий земля с потрясающим видом на Андаманское море, в нескольких минутах от ц…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Панорамный вид с вершины пологий земли, окруженной роскошными виллами, примерно в нескольких…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,198,796
Вид на море с первого этажа, потрясающий вид на море со второго этажа! Всего в нескольких ме…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 490,764
Идеально подходит для кондо-проекта. Вид на море с первого этажа, потрясающий вид на море со…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,044,708
MAI4997: Продается участок земли с видом на океан, общей площадью 6 Рай или 9.600 кв.м. Этот…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 3,356,628
Абсолютный пляж с 230-метровым пляжным фасадом, в непосредственной близости от межконтинента…
Земельные участкив Патонг, Таиланд
Земельные участки
Патонг, Таиланд
€ 3,538,446
Бесперебойный вид на пляж Три Транг! Этот земельный участок слегка приподнят от главной подъ…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! МОТИВИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ НИЖЕ ОЦЕНКИ Массов…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 639,358
Наличие инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения. Публичная и частная подъездная дор…
Земельные участкив Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 932,397
Земля для продажи расположена всего в 250 м от пляжа Най Тхон в Пхукете и всего в 200 м от о…
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