Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пхукет
Купить земельный участок с видом на море в Пхукет, Таиланд
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 245,087
Потрясающий вид на вершину холма и море на залив Чалонг, идеальное место и размер участка дл…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Цена снижена до США $ 1 300 000! Пологий склон холма с широким панорамным видом на море 180 …
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,650,671
Высоко на живописном скалистом мысе с невероятным и беспрепятственным видом на море и горы, …
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 959,037
Всего 4 минут езды до пляжа Най Харн, и в зависимости от того, что построено, можно иметь ви…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,984,879
PAN6826: уникальная и редкая возможность приобрести большой участок земли на пляже для разви…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 279,719
Пологий участок с возможным видом на море в основном жилом районе в минуте ходьбы до Сой Сай…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,518,475
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
С высоты 67 кв. М, дающей вам великолепные закаты, освежающий вид на пышную зеленую долину в…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 759,237
Высоко на холмах Карона, наклонный участок, окруженный зрелыми деревьями и густой растительн…
Земельные участки
Патонг, Таиланд
€ 932,397
Живописная, пологий земля с потрясающим видом на Андаманское море, в нескольких минутах от ц…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Панорамный вид с вершины пологий земли, окруженной роскошными виллами, примерно в нескольких…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,198,796
Вид на море с первого этажа, потрясающий вид на море со второго этажа! Всего в нескольких ме…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 490,764
Идеально подходит для кондо-проекта. Вид на море с первого этажа, потрясающий вид на море со…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,044,708
MAI4997: Продается участок земли с видом на океан, общей площадью 6 Рай или 9.600 кв.м. Этот…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 3,356,628
Абсолютный пляж с 230-метровым пляжным фасадом, в непосредственной близости от межконтинента…
Земельные участки
Патонг, Таиланд
€ 3,538,446
Бесперебойный вид на пляж Три Транг! Этот земельный участок слегка приподнят от главной подъ…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! МОТИВИРОВАННЫЙ ПРОДАВЕЦ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ НИЖЕ ОЦЕНКИ Массов…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 639,358
Наличие инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения. Публичная и частная подъездная дор…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 932,397
Земля для продажи расположена всего в 250 м от пляжа Най Тхон в Пхукете и всего в 200 м от о…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты