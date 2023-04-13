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Таиланд
Пхукет
Купить земельный участок в Пхукет, Таиланд
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103 объекта найдено
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Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 494,836
Потрясающая возможность для разработчиков, прямо у установленной дороги в 5 минутах от пляжа…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 246,444
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 360,101
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 245,087
Потрясающий вид на вершину холма и море на залив Чалонг, идеальное место и размер участка дл…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 156,514
Расположен в нижней части холма Ранг, с видом на север и с возможным видом на море. Эта земл…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Цена снижена до США $ 1 300 000! Пологий склон холма с широким панорамным видом на море 180 …
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Плоская земля в тихом жилом районе с отдаленным видом на горы, идеально подходит для развити…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,650,671
Высоко на живописном скалистом мысе с невероятным и беспрепятственным видом на море и горы, …
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 572,102
PAN6871: Земельный участок на продажу с потрясающим видом на море! Детали: 4 - 2 -93,10 Рай …
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 273,614
CHA6870: Земельный участок на продажу с панорамным видом на море! Размер участка: 4 - 2 -54 …
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,363,029
RAW6866: Индивидуальный участок земли - редкая находка в тихом жилом районе Раваи. Земля 4.0…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Можно подразделить. Очень большой участок в хорошем месте, недалеко от Лагуны и других общес…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,243,699
KAM6851: Красивый участок земли для продажи, на берегу океана в элитном жилом комплексе на П…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 959,037
Всего 4 минут езды до пляжа Най Харн, и в зависимости от того, что построено, можно иметь ви…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,984,879
PAN6826: уникальная и редкая возможность приобрести большой участок земли на пляже для разви…
Земельные участки
Кату, Таиланд
€ 266,399
Вверх по холмам и прямо по краям сердца Катху. Достаточно далеко, чтобы иметь тишину и покой…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 410,421
KAM6808: Земельный участок площадью 3 Рай (4.800 кв.м.) с великолепным видом на море! Идеаль…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 159,839
В тихом жилом районе, прямо за задней частью супермаркета и всего в 900 метрах от улицы Чаоф…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,437,651
MAI6797: Земельный участок с прачечной на месте! Прачечная расположена на двух участках 8 Ра…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,989,919
MAI6796: Земельный участок для строительства отеля или комплекса вилл! Общая площадь - 25 ра…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 7,462,197
MAI6795: Земля застройки! Общая площадь земельного участка - 19 Рай (30 400 кв.м.) Размер уч…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 279,719
Пологий участок с возможным видом на море в основном жилом районе в минуте ходьбы до Сой Сай…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 2,131,193
Минутная прогулка до Tesco Lotus и минутная поездка до пляжа Банг Тао. Эти 10 рай 2 Нган и 2…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 191,807
Не слишком большой, не слишком маленький, но просто правильный. Участок хорошего размера в х…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,518,475
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 92,847
Небольшой участок земли в Банг Джо, по соседству с устоявшимся роскошным поместьем, в 5 мину…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Отель с хорошими ценами расположен в отличном месте, в самом сердце Раваи, что позволяет лег…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 1,318,321
PAT6777: Цена за 1 рай - 53.000.000 бат. Земельный участок на продажу! Идеально подходит для…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
С высоты 67 кв. М, дающей вам великолепные закаты, освежающий вид на пышную зеленую долину в…
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
€ 759,237
Высоко на холмах Карона, наклонный участок, окруженный зрелыми деревьями и густой растительн…
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