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Земельные участки с видом на море в Пхангнга, Таиланд

1 объект найдено
Земельные участки в Као Лак, Таиланд
Земельные участки
Као Лак, Таиланд
€ 409,499
Абсолютный пляж 620 метров, идеально подходит для развития роскошных отелей или частного кур…
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