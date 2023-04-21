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Земельные участки в Пхангнга, Таиланд

2 объекта найдено
Земельные участки в Као Лак, Таиланд
Земельные участки
Као Лак, Таиланд
€ 2,653,550
Идеальный плоский участок земли для развития большого отеля, в непосредственной близости от …
Земельные участки в Као Лак, Таиланд
Земельные участки
Као Лак, Таиланд
€ 409,499
Абсолютный пляж 620 метров, идеально подходит для развития роскошных отелей или частного кур…
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