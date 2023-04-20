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Земельные участки в Патонг, Таиланд

2 объекта найдено
Земельные участки в Патонг, Таиланд
Земельные участки
Патонг, Таиланд
€ 927,667
Живописная, пологий земля с потрясающим видом на Андаманское море, в нескольких минутах от ц…
Земельные участки в Патонг, Таиланд
Земельные участки
Патонг, Таиланд
€ 3,520,495
Бесперебойный вид на пляж Три Транг! Этот земельный участок слегка приподнят от главной подъ…
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