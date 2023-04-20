Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Xabia Javea

Земельные участки в Xabia Javea, Испания

7 объектов найдено
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 5,500,000
В настоящее время существует план под строительство отеля. Прекрасная возможность воплотить …
Земельные участки 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Земельные участки 4 спальни
Xabia Javea, Испания
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагаем участок под строительство частного дома с восхитительным видом на Средиземное мор…
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 175,000
Земельный участок в роскошной урбанизации, расположенной вблизи дороги, ведущей к маяку "Cab…
Земельные участки 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Земельные участки 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 346 м²
€ 634,150
Предлагаем вам участок земли с проектом виллы в современном стиле.Цокольный этаж - 140 м2 (г…
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 1,700,000
Участок под застройку на берегу моря в тихом и спокойном районе Хавеи.Этот участок вы можете…
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 1,075,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 1,995,000
Участок под застройку на берегу моря в тихом и спокойном районе Хавеи - Кабо де ла Нао.Земля…
Realting.com
Перейти