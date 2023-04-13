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Купить земельный участок с бассейном в Валенсии, Испания

4 объекта найдено
Земельные участкив l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
€ 2,200,000
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
Земельные участкив Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 2,405,250
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
Земельные участки 75 спаленв Валенсия, Испания
Земельные участки 75 спален
Валенсия, Испания
75 Количество комнат 3 000 м²
€ 1,950,150
Продаётся большой земельный участок под строительства жилого комплекса класса "люкс",…
Земельные участкив Аликанте, Испания
Земельные участки
Аликанте, Испания
€ 500,000
Дейстующий отель на побережье Средиземного моря в Гандии - северной жемчужине Коста-Бл…
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