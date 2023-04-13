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Купить земельный участок возле озера в Валенсии, Испания

1 объект найдено
Земельные участкив Riba-roja de Turia, Испания
Земельные участки
Riba-roja de Turia, Испания
€ 825,000
Земельный участок с видом на озеро в районе El Bosc, площадь 2018 м2 возможность постройки …
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