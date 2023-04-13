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Купить земельный участок с бассейном в Испании

14 объектов найдено
Земельные участкив l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
€ 2,200,000
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
Земельные участки 5 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 408 м²
€ 1,280,000
Отличный участок с проектом и лицензией на строительство, продается в престижном пляжном жил…
Земельные участкив Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
€ 547,000
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Майрэна, …
Земельные участкив Sant Joan de Palamos, Испания
Земельные участки
Sant Joan de Palamos, Испания
€ 535,000
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
€ 570,000
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
Земельные участкив Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки
Sant Antoni de Calonge, Испания
€ 290,000
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
Земельные участкив Lower Emporda, Испания
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
€ 300,000
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
Земельные участкив Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 2,405,250
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
Земельные участки 75 спаленв Валенсия, Испания
Земельные участки 75 спален
Валенсия, Испания
75 Количество комнат 3 000 м²
€ 1,950,150
Продаётся большой земельный участок под строительства жилого комплекса класса "люкс",…
Земельные участкив Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
€ 547,000
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Майрэна, М…
Земельные участкив Испания, Испания
Земельные участки
Испания, Испания
400 м²
€ 600,000
Предлагается на продажу участок ,удобно распаложенный в Кальпе, с удивительным видом на …
Земельные участкив Испания, Испания
Земельные участки
Испания, Испания
€ 700,000
Предлагается вашему вниманию участок в эксклюзивном комплексе с круглосуточной охраной и…
Земельные участкив Аликанте, Испания
Земельные участки
Аликанте, Испания
€ 500,000
Дейстующий отель на побережье Средиземного моря в Гандии - северной жемчужине Коста-Бл…
Земельные участкив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
€ 841,000
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
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