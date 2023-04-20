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Земельные участки с видом на горы в Selva, Испания

3 объекта найдено
Земельные участки в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участки в Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
Земельные участки в Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 145,000
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
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