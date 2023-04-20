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Земельные участки в Selva, Испания

6 объектов найдено
Земельные участки в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участки в Льорет-де-Мар, Испания
Земельные участки
Льорет-де-Мар, Испания
1 750 м²
€ 78,000
  PROYECTO VILLA. Участок 1750м2 с видом на море в элитной урбанизации Серра Брава, в 2 км о…
Земельные участки в Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
Земельные участки в Serra Brava, Испания
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 145,000
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
Земельные участки в Santa Maria de Llorell, Испания
Земельные участки
Santa Maria de Llorell, Испания
920 м²
€ 350,000
Великолепный земельный участок площадью 920 м2 под строительство дома, расположенный в прест…
Земельные участки 5 спален в Caldes de Malavella, Испания
Земельные участки 5 спален
Caldes de Malavella, Испания
5 ванных комнат 385 м²
€ 450,000
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
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