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Земельные участки в Selva, Испания
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6 объектов найдено
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Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участки
Льорет-де-Мар, Испания
1 750 м²
€ 78,000
PROYECTO VILLA. Участок 1750м2 с видом на море в элитной урбанизации Серра Брава, в 2 км о…
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 145,000
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
Земельные участки
Santa Maria de Llorell, Испания
920 м²
€ 350,000
Великолепный земельный участок площадью 920 м2 под строительство дома, расположенный в прест…
Земельные участки 5 спален
Caldes de Malavella, Испания
5 ванных комнат
385 м²
€ 450,000
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
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