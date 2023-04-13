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Испания
Купить земельный участок с видом на море в Испании
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Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 225,000
Dream Homes Tenerife представляет вам землю в Тамаймо на юге Тенерифе. Сама земля имеет разм…
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 71,000
Dream Homes Tenerife представляет вам участок в Тамаймо на юге Тенерифе. Сам участок имеет р…
Земельные участки 1 комната
San Pedro del Pinatar, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
305 м²
€ 99,021
В продаже три земельных участка в городе Сантьяго де ла Рибера в 800 мерах от моря.Участок з…
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 350,000
ОписаниеLand-Plot for sale in Altea!Price: 350.000 €Property size: 1.520 m2It is a plot of 1…
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,350,000
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,900,000
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 38,000,000
Продаётся земля под застройку в Бенидорме в районе 1ª Linea. Общая площадь 0.00 м2, участок …
Земельные участки
Benahavis, Испания
€ 490,000
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
Земельные участки
Tossa de Mar, Испания
469 м²
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
€ 2,200,000
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,050,000
Residential plot with the project to build 3 villas (600m² each) in Marbella center, walking…
Земельные участки
Begur, Испания
350 м²
€ 105,308,000
Прекрасная страна в Бегуре, среди прочих между заливами Эгуафреда и Са Тунец. Отель находитс…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
€ 1,152,000
Комплекс из 5 участков под застройку в 360 м от бухты «Са Конка» (Сагаро). Участки примерно …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
€ 195,000
Фантастическая недвижимость с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. С площадью 1…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,000,000
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
Земельные участки
Sant Pol de Mar, Испания
4 м²
€ 20,000,000
4 земельных участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с видом…
Земельные участки
Begur, Испания
20 м²
€ 2,500,000
Земля с видом на море 22 241 м2, из которых 5200 м2 можно построить, а общая площадь застрой…
Земельные участки 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
408 м²
€ 1,280,000
Отличный участок с проектом и лицензией на строительство, продается в престижном пляжном жил…
Земельные участки с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
€ 1,750,000
Отличный земельный участок площадью 3012 м2 на возвышенной улице в жилом районе Параисо Альт…
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
244 м²
€ 200,000
Участок площадью 831 кв.м. в Испании, готовый для строительства жилого дома, с террит…
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 2,200,000
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,600,000
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 2,000,000
Участок земли под жилое строительство во второй линии моря в городе Сагаро на побереж…
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
€ 1,200,000
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
Земельные участки
Lower Emporda, Испания
1 800 м²
€ 149,000
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
Земельные участки 6 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат
1 314 м²
€ 1,000,000
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
Земельные участки
Orihuela, Испания
1 300 м²
€ 5,000,000
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
Земельные участки
Serra Brava, Испания
€ 120,000
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
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