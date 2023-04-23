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Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания

6 объектов найдено
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 640,000
Земельный участок с коэффициентом застройки 25%, расположен на первой линии моря.Имеется раз…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 880,000
Можно построить апартаменты, бунгало или около 10 отдельно стоящих домов с частным бассейном…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 495,000
Продается промышленный участок в привилегированном районе Кампельо.Участок солнечный, требуе…
Земельные участки 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 450 м²
€ 300,000
Шикарная меблированная вилла.Имеется вся необходимая бытовая техника: холодильник, стиральна…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 550,000
Прекрасный участок расположен на первой линии моря. Имеется возможность построить дом площад…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 269,000
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